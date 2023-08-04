فنانة شهيرة تعلن وفاة حماتها.. وترتيب خاص للعزاء

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وافت المنية السيدة زينب لطفي زوجة الرئيس التاريخي للنادي الأهلي صالح سليم، وأم ولديه المهندس خالد سليم زوج الفنانة يسرا والفنان الراحل هشام سليم.ونعت يسرا حماتها في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم و والدة كل من خالد صالح سليم و المرحوم هشام صالح سليم".وأضافت: "تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط". (لها)