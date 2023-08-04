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فنون ومشاهير

لهذا السبب طلب جورج وسوف ستارة سوداء خلال حفل جرش

Lebanon 24
04-08-2023 | 11:16
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أمتع المطرب السوري جورج وسوف، مساء أمس الخميس، جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، الذي يقام تحت شعار "ويستمر الفرح"، بأجمل الأعمال الفنية في الحفل الجماهيري على المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية.
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وقبل بداية الحفل، وضعت ستارة كبيرة سوداء على امتداد المسرح، أخفت دخول سلطان الطرب جورج وسوف، ليتم إزاحتها ويلتقي وسوف مع جمهوره الأردني المتعطش لمشاهدته.
مصدر مسؤول في مهرجان جرش قال لـ"العربية" إن الوسوف لا يرغب بأن يشاهده الجمهور وهو بهذا الوضع الصحي خلال مسيرة ووصوله إلى الميكروفون، واشترط وسوف من اللجنة التنظيمية أن تكون هناك ستارة كبيرة تغطي لحظة دخوله، ليتم إزاحتها بعد استقراره على كرسي مخصص جهز له في وقت سابق.
وكان وسوف يغني أغلب الوقت وهو جالس على المقعد وسط هتاف وتفاعل الجمهور الأردني.

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