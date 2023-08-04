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فنون ومشاهير

كبرت وأصبحت شابة جميلة.. نايا ابنة كارين رزق الله احتفلت بعيدها الـ18 شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
04-08-2023 | 14:14
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نشرت ناديا شربل، ابنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله والممثل فادي شربل، صورة لشقيقتها نايا بمناسبة عيد مولدها الـ 18. 
 
وظهرت نايا بفستان أسود قصير وتحمل بالوناً على شكل رقم 18. 
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وتمنت ناديا لشقيقتها عيداً سعيداً. 
 
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