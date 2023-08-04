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فنون ومشاهير

وفاة نجم مسلسل "بريكينغ باد" عن 83 عاماً

Lebanon 24
04-08-2023 | 15:27
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أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن وفاة الممثل الأميركي، مارك مارغوليس، الذي اشتهر بدور "هيكتور سالامانكا" في مسلسل "Breaking Bad"، عن عمر ناهز 83 عاما.


وقال روبرت أتيرمان، المتحدث باسم الممثل، للقناة إن "مارك مارغوليس.. الذي لعب دور زعيم المخدرات في المسلسل الناجح Breaking Bad ومسلسل Better Call Saul، قد توفي".
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وتوفي مارغوليس في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، بعد صراع قصير مع المرض في 3 آب 2023، عن عمر ناهز 83 عاما.
 

وبدأ مارك مسيرته الفنية في عام 1976، حيث اشتهر بدور "هيكتور سالامانكا" في مسلسلي Breaking Bad وBetter Call Saul.

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