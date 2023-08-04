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فنون ومشاهير

مغني الراب الشهير: لا يمكن استبدالي بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
04-08-2023 | 23:00
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إعتبر مغني الهيب هوب ليل واين في تصريح أنه "فريد من نوعه ولا يمكن استبداله إلا بعد وفاته".

وفي لقاء مع مجلة "بيلبورد" للاحتفال بالذكرى الخمسين لدخوله عالم موسيقى الهيب هوب، اقترح واين على زملائه المغنين التحلي بالهدوء وعدم الشعور بالقلق، لأن الذكاء الاصطناعي لن يحل محله في أي وقت قريب.
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رداً على سؤال حول التأثير المحتمل للذكاء الصناعي على الموسيقى، كشف أنه سبق أن سمع صوته المبتكر عبر الذكاء الصناعي، وتأكد أنه من الصعب الوصول إلى طبقات الصوت البشري مئة بالمئة عبر الذكاء الاصطناعي.


اعتبر واين أن سبب لجوء بعض الفنانين إلى الذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال خاصة بهم، مثل "غرايمز والرابر بيني سيغل"، يعود إما لتلافي ضعف ما، أو لتجربة الجديد في عالم الموسيقى.

وأكد واين أن اللجوء إلى الذكاء الصناعي في الراب سهل، وشدد على أنه صعب جداً في الهيب هوب، وباقي أنواع الموسيقى، ووصف نفسه بالمحظوظ بسبب غزارة إنتاجه، ولن يتبنّى خطوة الذكاء الصناعي، إلا عند الضرورة القصوى.
 

كما أعرب عن إعجابه بخطوة "آيس كيوب" الذي يخطط لمقاضاة أي شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة صوته في أغانٍ، معتبراً أنه قد يلجأ إلى الخطوة نفسها في حال شعر بالضرر من ذلك.
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