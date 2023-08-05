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فنون ومشاهير

شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)

Lebanon 24
05-08-2023 | 00:22
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قدّمت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلا في كازينو لبنان، حضره عدد كبير من محبيها في لبنان والعالم العربي.

وقدمت نانسي أجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، حيث تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وفي الحفل، فاجأ عضوان من الفرقة الموسيقية بالعزف امام نانسي على المسرح، الا انها لم تنتبه لوجودهما، ما ادى الى شعورها بالخوف فور رؤيتهما، اذ قالت لهما بكل عفوية: "نقزتوني" ومن ثم دخلت في نوبة ضحك على المسرح.(الجديد)
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