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فنون ومشاهير

مُجدداً ابن الفنان راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما فعله أمام المرآة (صور)

Lebanon 24
05-08-2023 | 03:19
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نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهر لؤي في إحدى الصور، عاري الصدر، وهو يلتقط "سيلفي" أمام المرآة، ما أثار جدلا بين متابعيه.

كما ظهرت والدته جيهان علامة في الصور.
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يُذكر ان لؤي دخل مجال عرض الأزياء وهو شارك في العديد من العروض العالمية لأهم المُصممين ويلقى دعم والده راغب في هذا المجال.

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