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فنون ومشاهير

بملابس البحر.. ابنة نوال الزغبي داخل حوض السباحة في منزل والدتها الفخم! (فيديو)

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:39
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نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

وظهرت تيا داخل حوض السباحة في منزل والدتها بملابس البحر وهي تلتقط كلبا صغيرا كان يحاول السباحة.
 
 
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وحظي الفيديو استحسان المتابعين، الذين أثنوا على جمال وطرافة "تيا".

يُذكر ان تيا تخصصت بتصميم الأزياء وهي تتابع دراستها في إيطاليا.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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