بملابس البحر.. ابنة نوال الزغبي داخل حوض السباحة في منزل والدتها الفخم! (فيديو)

نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".



وظهرت تيا داخل حوض السباحة في منزل والدتها بملابس البحر وهي تلتقط كلبا صغيرا كان يحاول السباحة.