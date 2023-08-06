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فنون ومشاهير
ابنته غاضبة جداً... هل توفي طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد زملائه؟
Lebanon 24
06-08-2023
|
00:10
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أعربت الممثلة المصرية الشابة إيمي زكريا، عن غضبها واستيائها، بعد انتشار مقطع فيديو لوالدها الراحل طلعت زكريا، تم تنفيذه بتقنية الذكاء الاصطناعي، عن طريق استخدام صوت الأخير.
وبيّن مقطع الفيديو أن طلعت زكريا مات مقتولا على يد أحد الفنانين.
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ووصفت إيمي خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "خط أحمر" ما حدث "بمنتهى قلة الأدب والوقاحة"، مشيرة إلى أنها لم تستطع استيعاب الكلام الذي نُقل في الفيديو.
وأكدت أن والدها الراحل يتمتع بسمعة طيبة وعلاقة قوية مع جميع زملائه وجمهوره، إضافة إلى أن جميع من حولها يستذكره بأفعاله الخيّرة.
وأضافت إيمي أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت، من أجل مقاضاة صاحب الصفحة الذي نشر الفيديو، مبررا تصرفه بأنه يريد أن يتذكر الجمهور الراحل طلعت بالدعاء.
واختتمت حديثها قائلة: "طلعت زكريا خط أحمر سيبوا الراجل ميت في حاله وعند ربنا".
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