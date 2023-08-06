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فنون ومشاهير
ممثل مصري شهير يعتزل التمثيل لأسباب صحية
Lebanon 24
06-08-2023
|
02:21
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أصدرت أسرة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، توضيحاً حول الأنباء الرائجة مؤخراً عن اعتزاله الفن نهائياً بسبب عدم تلقيه عروضاً للمشاركة في أعمال فنية جديدة، وأكدت أن الفنان أبو زهرة اتخذ بموافقة أسرته قراراً بالابتعاد عن المشاركة في أعمال فنية بسبب حالته الصحية التي تحول دون الوفاء بالمجهود المطلوب في تصوير الأعمال الدرامية.
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وحسب توضيح الأسرة قرر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الابتعاد عن الساحة الفنية بسبب حالته الصحية والسن التي وصل إليها حيث إنه يبلغ من العمر 89 عاماً، مما جعله لا يقوى على العمل لساعات طويلة وتحمل مشقة التصوير.
وأكد التوضيح أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، اتخذ قراره بإجماع أفراد أسرته كافةً، الذين أكدوا أنه حان الوقت أن يستريح ويتواجد برفقة أحفاده.
وأشار التوضيح إلى أن أبو زهرة تلقى عدة عروض مؤخراً للمشاركة في أعمال فنية، لكن كان قراره نهائياً بعدم الوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى، خاصة وأنه بدأ يعاني من نسيان "بعض الجمل الحوارية"، علماً أنه يتمتع بذاكرة جيدة ولا ينسى أحداً من أصدقائه أو معارفه
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