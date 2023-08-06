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فنون ومشاهير

نجمة سورية تحتفل بدخول ابنتها كلية الطب.. ما قالته مؤثر

Lebanon 24
06-08-2023 | 16:00
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احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بدخول ابنتها سارة أتاسي كلية الطب بجامعة بوسطن الأميركية.
 
وفي التفاصيل، شاركت سوزان متابعيها فرحتها من خلال نشرها مجموعة من القصص القصيرة على  حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، ووثقت لحظة استقبال الابن الأكبر حيان لشقيقته سارة في أميركا، إذ ظهر وهو يعانقها ويقبلها.
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وعلقت سوزان على المشهد معربة عن فخرها وفرحتها بابنتها بالقول: "مبروك لسارتي انتقالا إلى جامعة بوسطن في أميركا لدراسة الطب سارة القلب والروح والوجدان بفتخر فيكي كتير باكل الحب .. طريق طويل ومثمر ومكلل بالنجاح والتميز بتمنالك ياه يا رفيقة الروح ".
 
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