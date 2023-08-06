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فنون ومشاهير
ماذا ستُنظّم بريطانيا في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث؟
Lebanon 24
06-08-2023
|
23:00
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أعلن متحدث باسم قصر بكنغهام أنّ الملك البريطاني تشارلز لن يُنظِّم فعالية عامة ذات طابع رسمي أو يستضيف تجمّعاً خاصّاً للأسرة المالكة في الذكرى الأولى لوفاة والدته الملكة إليزابيث.
وتولّى تشارلز (74 عاماً) العرش في الثامن من أيلول بعد وفاة والدته.
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وتوفيت الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاماً، وهي أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش، وتسبّبت وفاتها في حالة من الحزن في أنحاء العالم وإعلان فترة حداد لمدة عشرة أيام وإقامة جنازة رسمية شارك بها آلاف البريطانيين الذين اصطفوا في شوارع وسط لندن لوداعها.
وقال المتحدث إنّ الملك وزوجته الملكة كاميلا سيمضيان الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث في جوٍّ من الهدوء والخصوصية.
وبذلك، يكون تشارلز قد سار على خطى والدته التي اعتادت أن تمضي ذكرى وفاة والدها بالطريقة نفسها.
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