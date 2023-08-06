Advertisement

فنون ومشاهير

ماذا ستُنظّم بريطانيا في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1095050-638269595905529226.jpg
Doc-P-1095050-638269595905529226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن متحدث باسم قصر بكنغهام أنّ الملك البريطاني تشارلز لن يُنظِّم فعالية عامة ذات طابع رسمي أو يستضيف تجمّعاً خاصّاً للأسرة المالكة في الذكرى الأولى لوفاة والدته الملكة إليزابيث.

وتولّى تشارلز (74 عاماً) العرش في الثامن من أيلول بعد وفاة والدته.
Advertisement

وتوفيت الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاماً، وهي أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش، وتسبّبت وفاتها في حالة من الحزن في أنحاء العالم وإعلان فترة حداد لمدة عشرة أيام وإقامة جنازة رسمية شارك بها آلاف البريطانيين الذين اصطفوا في شوارع وسط لندن لوداعها.

وقال المتحدث إنّ الملك وزوجته الملكة كاميلا سيمضيان الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث في جوٍّ من الهدوء والخصوصية.

وبذلك، يكون تشارلز قد سار على خطى والدته التي اعتادت أن تمضي ذكرى وفاة والدها بالطريقة نفسها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:16 | 2023-08-07
00:50 | 2023-08-07
00:27 | 2023-08-07
16:00 | 2023-08-06
12:50 | 2023-08-06
09:35 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24