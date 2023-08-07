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فنون ومشاهير

بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب

Lebanon 24
07-08-2023 | 01:16
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نفت الممثلة داليدا خليل الشائعات التي انتشرت حول وجود علاقة حب تجمعها بالفنان المصري عمرو دياب وذلك بعد انتشار صورهما معًا وهما يستمتعان بوقتهما في منطقة الساحل الشمالي في مصر.

وقالت "خليل" لـ"فوشيا" إنه ليس من المعقول أن تصبح هناك قصة حب من وراء صور نشرتها مع "الهضبة"، كما وصفت تعليقات الجمهور عليها بأنها "حلوة ومهضومة".
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وأشادت خليل بعمرو دياب، وعلّقت: "فنان رائع، وكان عفويًا في الصور، وحمل الكثير من الأصداء الإيجابية التي جعلت الصور تتصدر قائمة البحث على غوغل".

وتابعت داليدا: "أحبه كثيرًا، وهذه الصور الأولى التي تجمعنا، وكان لي الشرف بهذا اللقاء، وأتمنى له كل التوفيق والخير".

أما عن الانطباع الأول الذي أخذته عن الفنان عمرو دياب، فذكرت: "إنسان كتير مهضوم، وقريب للقلب، وهو كتير لذيذ".(فوشيا)


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