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فنون ومشاهير
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
Lebanon 24
07-08-2023
|
02:57
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أعلن الفنان وليد توفيق أن منصة "نتفليكس" تتواصل معه ومع زوجته ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق لإنتاج عملين منفردين عن حياتهما الخاصة، والنجاحات التي حققاها على الساحة الفنية.
ونفى "توفيق" في حديث لـ "فوشيا"، أن يكون هو السبب في إبعاد زوجته جورجينا عن الأضواء، مشيرًا إلى أنها اتخذت هذا القرار عند ولادة ابنها البكر علي، وعلّق: "بالعكس زواجي منها أعادها إلى الساحة، ومواقع التواصل، ومحبيها، وأُحبها كأيقونة للجمال العربي، وكأم علي، وزوجة".
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وأكد توفيق أن ابنيه "الوليد" و"نورهان" يحاولان البقاء بعيدًا عن الأضواء، ولا يحبذان ما يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرق إلى الإشادات التي يتلقّاها بجمال ابنته "نورهان"، مؤكدًا أن فكرة مشاركتها في مسابقات جمالية غير واردة على الرغم من أنها تمتلك ملامح تخوّلها انتزاع الكثير من الألقاب الجمالية.(فوشيا)
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