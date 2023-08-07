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فنون ومشاهير

نانسي عجرم تتفوّق على إليسّا

Lebanon 24
07-08-2023 | 08:00
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تصدر هاشتاغ " تيجي ننبسط "التريند خلال الساعات الماضية بمجرد أن أعلنت نانسي عجرم عن موعد طرح الكليب الجديد خلال الساعات المقبلة.

وكشفت نانسي عجرم قبل ساعات قليلة عن التريلر الرسمي لأغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط " والتي وصفتها بأنها أغنية صيفية تحمل الطاقة الإيجابية لتتناسب مع الموسم الصيفي.
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والأغنية من ألحان عزيز الشافعي، كلمات تامر حسين، توزيع طارق مدكور وبالتعاون مع المخرجة ليلى كنعان.

ومؤخرًا تقابلت نانسي مع الدي جي العالمي  snake أثناء إحدى حفلاتها بقطر، ويبدو أن هذا اللقاء سيكون بداية لتعاون فني قريب يجمعهما بعد أن أبدى لها أكثر من مرة رغبته في تقديم عمل غنائي قوي يجمعهما سوياً خلال الفترة القادمة.
على صعيد آخر، فوجئت نانسي عجرم خلال حفلها الأخير في لبنان بلوحة فنية ضخمة من 3000 قطعة من اللؤلؤ والتي تحمل صورتها من قبل أحد الفنانين.
وكانت نانسي قد تصدرت قائمة سبوتيفاي كأكثر نجمة عربية إستماعاً خلال هذا العام لتأتي بعدها إليسا في المركز الثاني، شيرين عبد الوهاب في المركز الثالث وأصالة في المركز الرابع، أما أنغام فحلّت في المركز الخامس. (نواعم)      
المصدر: نواعم
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