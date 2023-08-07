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فنون ومشاهير

محمد رمضان يعلن انتهاء خلافه مع هذه النجمة

Lebanon 24
07-08-2023 | 11:00
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أعلن الفنان محمد رمضان من خلال منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" عن انتهاء خلافه مع الفنانة سميرة عبد العزيز، بعد إشادتها به وبموهبته في تصريحات أدلت بها أخيراً.

وردّ رمضان على تصريحات سميرة، قائلاً: "شهادة أعتز بها وربنا ما يجيب خلاف أبداً... حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم أستاذ محفوظ عبد الرحمن وأنا واحد من قرّائه".
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وبدأت الأزمة بعد خلاف حاد نشب بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان واستمر لسنوات، وبالتحديد حين قالت الفنانة في لقاء لها إنها ترفض الظهور مع محمد رمضان في أعماله الفنية، لأنها لا تودّ تجسيد شخصية "أم بلطجي" بعدما قدّمت دور أم لعظماء.


لكن بعد أشهر، تراجعت سميرة عبد العزيز عن كلامها، موضحة أنها لم تكن تقصد محمد رمضان بشخصه، وإنما تتحدث عن العمل الفني والسيناريو فقط. (لها)   

المصدر: لها
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