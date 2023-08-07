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فنون ومشاهير

طليقة فنان شهير تفاجئ الجميع بزواجها من شاب يصغرها سنّاً.. شاهدوا وسامته (صور)

Lebanon 24
07-08-2023 | 10:15
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أجرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي حواراً مفتوحاً مع متابعيها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" ردّت من خلاله على أسئلة متابعيها.
 
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وفاجأت ندى الجمهور عند اعلانها أنها تزوجت منذ شهر برجل يصغرها بعامين، كاشفةً عن بعض صفاته وأكثر ما جذبها فيه.

وقالت ندى الكامل إن زوجها يصغرها بعامين فقط، خلافا لما يعتقد البعض ان يصغرها بعشر سنوات. (لها)  
 
 
 
المصدر: لها
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