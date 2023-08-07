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فنون ومشاهير

بعد الجدل الكبير.. داليدا خليل تكشف "سر" قبلة عمرو دياب

Lebanon 24
07-08-2023 | 16:00
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كشفت الفنانة داليدا خليل، حقيقة العلاقة التي تجمعها بالنجم المصري، عمرو دياب، بعد انتشار صور لهما أثارت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.
 
وفي مقابلة مع برنامح "إي تي بالعربي"، ردت داليدا خليل على التساؤلات بخصوص صورها مع عمرو دياب، قائلة: "والله العظيم كلها 3 صور".
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وعن الصورة التي ظهر فيها عمرو دياب وهو يقبلها على خدها، قالت: "أنا قولتله بوسني قام باسني، ما بدها هلقد.. طلعت بكل عفوية".

وعن لقائهما، قالت: "كنت أنا وأصدقائي بمشروع عمرو دياب في الساحل الشمالي. وتحمست كثيرا عندما عرفت أنه موجود وأنا من أشد المعجبات به".
 
 
وتابعت: "لا يمكن أن ننكر أنه شخصية مميزة وملهمة ومثيرة للقيل والقال مهما فعل، وهذا ما حدث. لم نتحدث في أي شيء، فقط الفن والمزاح.. الأمر بسيط وعفوي".
المصدر: فوشيا
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