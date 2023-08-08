Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)

Lebanon 24
08-08-2023 | 03:13
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُحقق مسلسل "كريستال" نجاحا كبيرا ويحظى بنسب مشاهدة عالية، نظرا للأحداث المشوقة التي يتضمنها في كل حلقة من حلقاته، وهو ما يظهر واضحا من خلال التفاعل الكبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل، اذ يعمدون الى تداول مقاطع فيديو مختلفة من المسلسل.
Advertisement

المسلسل الذي يلعب بطولته عدد من اهم نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، من بينهم الممثل السوري محمود نصر الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله وباميلا الكيك، يستمر في خلق الاجواء الحماسية والتشويقية بين المتابعين، حيث تتصدر بعض مشاهده حديث المتابعين.

وفي الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة اقدام الممثلة ستيفاني عطالله، التي تجسد دور "فاي" في العمل، بحرق فستان زفافها، بعد اكتشاف خيانة خطيبها لها، ما جعلها تفقد عقلها وتنهي علاقتهما بهذا التصرف، رغم محاولة خطيبها "أوس" بأن يبرر نفسه ويؤكد لها انه يحبها ولا يستطيع العيش بدونها.
اللافت كان ردة فعل كل من الممثلّين محمود نصر أو "الدكتور جوار" وباميلا الكيك التي تؤدي دور "علياء"، حيث وقفا مذهولَين من تصرّف فاي، ليعبّر محمود نصر في المشهد عن فرحه بما فعلته الاخيرة كونه يكنّ لها مشاعر الحب والاعجاب.(الجديد)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:45 | 2023-08-08
02:13 | 2023-08-08
01:52 | 2023-08-08
23:00 | 2023-08-07
23:00 | 2023-08-07
16:00 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24