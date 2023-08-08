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فنون ومشاهير
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
08-08-2023
|
03:13
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يُحقق مسلسل "كريستال" نجاحا كبيرا ويحظى بنسب مشاهدة عالية، نظرا للأحداث المشوقة التي يتضمنها في كل حلقة من حلقاته، وهو ما يظهر واضحا من خلال التفاعل الكبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل، اذ يعمدون الى تداول مقاطع فيديو مختلفة من المسلسل.
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المسلسل الذي يلعب بطولته عدد من اهم نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، من بينهم الممثل السوري محمود نصر الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله وباميلا الكيك، يستمر في خلق الاجواء الحماسية والتشويقية بين المتابعين، حيث تتصدر بعض مشاهده حديث المتابعين.
وفي الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة اقدام الممثلة ستيفاني عطالله، التي تجسد دور "فاي" في العمل، بحرق فستان زفافها، بعد اكتشاف خيانة خطيبها لها، ما جعلها تفقد عقلها وتنهي علاقتهما بهذا التصرف، رغم محاولة خطيبها "أوس" بأن يبرر نفسه ويؤكد لها انه يحبها ولا يستطيع العيش بدونها.
اللافت كان ردة فعل كل من الممثلّين محمود نصر أو "الدكتور جوار" وباميلا الكيك التي تؤدي دور "علياء"، حيث وقفا مذهولَين من تصرّف فاي، ليعبّر محمود نصر في المشهد عن فرحه بما فعلته الاخيرة كونه يكنّ لها مشاعر الحب والاعجاب.(الجديد)
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