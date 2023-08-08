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فنون ومشاهير
الموت يؤلم النجمة الشهيرة.. رحل شريكها وحبيبها بعد معاناة مع مرض ALS
Lebanon 24
08-08-2023
|
10:15
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بعد معاناة لسنوات من المرض، توفي مساء أمس الاثنين، بريان راندال، حبيب النجمة ساندرا بولوك، حيث أعلنت أسرة بريان البالغ من العمر 57 عاماً الخبر في بيان لمجلة "بيبول" الأميركية.
وتوفي المصوّر الشهير بعد معركة استمرت ثلاث سنوات مع مرض التصلب الجانبي الضموري المعروف بـ ALS، وكشفت عائلة الراحل بريان أنه رحل بسلام، وهو الذي "اختار أن يحافظ على خصوصية رحلته مع ALS".
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وأضاف البيان: "الذين اهتموا به، بذلوا قصارى جهدهم لتلبية طلبه، نحن ممتنون للغاية للأطباء المكافحين الذين مشوا معنا في رحلة هذا المرض، وللممرضات المذهلات اللواتي أصبحن رفيقات في السكن، وغالباً ما ضحّين بأسرهن ليبقين إلى جانبنا... في هذا الوقت، نحن نطلب الخصوصية للتعبير عن الحزن والتصالح مع فكرة وداع بريان".
وتعيش النجمة العالمية قصة حب قوية مع راندال الذي التقت به لأول مرة عندما صوّر عيد ميلاد ابنها لويس في كانون الثاني 2015، وبدأت قصة حبهما منذ ذلك الحين.
المصدر: لها
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