الموت يؤلم النجمة الشهيرة.. رحل شريكها وحبيبها بعد معاناة مع مرض ALS

بعد معاناة لسنوات من المرض، توفي مساء أمس الاثنين، بريان راندال، حبيب النجمة ساندرا بولوك، حيث أعلنت أسرة بريان البالغ من العمر 57 عاماً الخبر في بيان لمجلة "بيبول" الأميركية.



وتوفي المصوّر الشهير بعد معركة استمرت ثلاث سنوات مع مرض التصلب الجانبي الضموري المعروف بـ ALS، وكشفت عائلة الراحل بريان أنه رحل بسلام، وهو الذي "اختار أن يحافظ على خصوصية رحلته مع ALS".

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