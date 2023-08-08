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فنون ومشاهير

خانها مع شابة عمرها 25 عاماً.. ممثلة تنفصل عن زوجها بعد 11 عاماً من الزواج

Lebanon 24
08-08-2023 | 12:06
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بعد 11 عاما من الزواج، انفصلت ناتالي بورتمان وزوجها بنيامين ميلبيي، بحسب ما أكدت Us Weekly.

وأشار مصدر مطلع للصحيفة بشكل حصري إلى "أن الزوجين كانا يحاولان العمل على استمرار زواجهما، بعد ورود معلومات عن وجود علاقة غرامية يعيشها ميلبيي".
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وزادت الشكوك حول وضع الزوجان اللذان يتشاركان تربية ابنهما أليف 12 عام، وابنتهما أماليا 6 سنوات، خلال الذكرى السنوية الحادية عشرة لزواجهما يوم الجمعة 4 آب، عندما شوهدت بورتمان بدون خاتم زواجها خلال حدث Angel City FC في سيدني، أستراليا.
 
وانتشرت في حزيران شائعات مفادها أن ميلبيي كان على علاقة غرامية مع كاميل إتيان، وهي ناشطة مناخية تبلغ من العمر 25 عامًا، في ذلك الوقت، أخبر أحد المطلعين Us Weekly "أن بورتمان ظلت ملتزمة بزواجها على الرغم من الخيانة الزوجية المزعومة". (ET بالعربي) 
 
 
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