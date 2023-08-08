بعد تعرّضها لوعكة صحية.. الفنانة الشابة تخضع لعملية حرجة

كشفت المغنية المصرية مروة نصر، أن زميلتها آمال ماهر، ستخضع لجراحة خطرة بعد تعرضها لوعكة صحية.

Advertisement

وطلبت مروة من محبي آمال الدعاء لها بالشفاء، إذ شاركت صورة لها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، وكتب: "آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها".هذا ونفت مروة أن تكون العملية التي تخضع لها آمال عملية تجميلية، إذ ردَّت على مستخدم كتب: "دي عملية تجميل يا مروة"، بالقول: "لأ مش تجميل أكيد"، فيما لم تكشف عن التطورات الصحية لحالتها.