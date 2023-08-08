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فنون ومشاهير
بعد تعرّضها لوعكة صحية.. الفنانة الشابة تخضع لعملية حرجة
Lebanon 24
08-08-2023
|
15:44
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كشفت المغنية المصرية مروة نصر، أن زميلتها آمال ماهر، ستخضع لجراحة خطرة بعد تعرضها لوعكة صحية.
وطلبت مروة من محبي آمال الدعاء لها بالشفاء، إذ شاركت صورة لها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، وكتب: "آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها".
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هذا ونفت مروة أن تكون العملية التي تخضع لها آمال عملية تجميلية، إذ ردَّت على مستخدم كتب: "دي عملية تجميل يا مروة"، بالقول: "لأ مش تجميل أكيد"، فيما لم تكشف عن التطورات الصحية لحالتها.
المصدر: فوشيا
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