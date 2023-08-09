مراسلة الـMTV تتحضر لدخول القفص الذهبي.. من هو عريسها؟ (صور)

تتحضر المراسلة في قناة الـMTV جويس عقيقي لدخول القفص الذهبي قريباً.

وعُلم أنّ عريسها إسمه بول شكور.

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وفي هذا الاطار، نشرت عقيقي عبر خاصية الستوري مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل الذي أقيم لها مساء أمس، بحضور عدد من الزملاء معها في المحطة.