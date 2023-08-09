Advertisement

فنون ومشاهير

مراسلة الـMTV تتحضر لدخول القفص الذهبي.. من هو عريسها؟ (صور)

Lebanon 24
09-08-2023 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1095842-638271679027852027.jpeg
Doc-P-1095842-638271679027852027.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحضر المراسلة في قناة الـMTV جويس عقيقي لدخول القفص الذهبي قريباً.
 
وعُلم أنّ عريسها إسمه بول شكور.
 
وفي هذا الاطار، نشرت عقيقي عبر خاصية الستوري مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل الذي أقيم لها مساء أمس، بحضور عدد من الزملاء معها في المحطة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
عروسان يقيمان مراسم حفل زفافهما رغم مياه الفيضانات التي غمرت الكنيسة (فيديو)
lebanon 24
09/08/2023 19:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ LBCI عروس صيف 2023.. هكذا ظهرت قبل أيام من زفافها (صور)
lebanon 24
09/08/2023 19:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. عروس مصريّة تخلع ملابسها وترتدي "بدلة رقص" أثناء زفافها!
lebanon 24
09/08/2023 19:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل زفاف يُثير ضجة.. العروس حصلت على 4 كيلوغرامات من الذهب ماذا عن العريس؟
lebanon 24
09/08/2023 19:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24

جويس عقيقي

عروس

زفاف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:52 | 2023-08-09
09:36 | 2023-08-09
08:41 | 2023-08-09
06:40 | 2023-08-09
05:17 | 2023-08-09
03:39 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24