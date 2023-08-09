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فنون ومشاهير
مراسلة الـMTV تتحضر لدخول القفص الذهبي.. من هو عريسها؟ (صور)
Lebanon 24
09-08-2023
|
01:49
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تتحضر المراسلة في قناة الـMTV جويس عقيقي لدخول القفص الذهبي قريباً.
وعُلم أنّ عريسها إسمه بول شكور.
وفي هذا الاطار، نشرت عقيقي عبر خاصية الستوري مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل الذي أقيم لها مساء أمس، بحضور عدد من الزملاء معها في المحطة.
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