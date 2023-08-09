مراسلة الـMTV تتحضر لدخول القفص الذهبي.. والعريس مجهول (صور)

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تتحضر المراسلة في قناة الـMTV جويس عقيقي لدخول القفص الذهبي قريباً، من دون الاعلان حتى اللحظة عن اسم العريس.وفي هذا الاطار، نشرت عقيقي عبر خاصية الستوري مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل الذي أقيم لها مساء أمس، بحضور عدد من الزملاء معها في المحطة.