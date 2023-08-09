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فنون ومشاهير

ممثل تركي شهير يفرّ من "زلزال إسطنبول المحتمل"

Lebanon 24
09-08-2023 | 05:17
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أبرز قرار الممثل التركي الشهير تولغاهان سايشمان الانتقال للعيش في ألبانيا تحسباً لحدوث زلزال مدمر في إسطنبول القلق الذي بدأ يلف تركيا بشأن الزلزال المحتمل، والذي تتوالى تحذيرات علماء جيولوجيا وزلازل بشأنه.
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وانتقل سايشمان إلى ألبانيا التي هي مسقط رأس زوجته، ألمادا أبازي، والاستقرار فيها، لكنه لم يتخلَ عن منزله في إسطنبول، وفق صحيفة "الزمان" التركية الإثنين.

والثلاثاء، نقلت الصحيفة ذاتها عن عمدة بلدية باغجيلار في إسطنبول، عبد الله أوزديمير، أن 180 ألف مبنى عرضة للخطر في البلدة؛ ما يمثل 70% من عدد وحداتها البالغ 250 ألفا تم بناؤها قبل عام 1999 وغير مطبق عليها شروط مقاومة الزلازل.
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