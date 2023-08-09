يرفض الإنجاب بشكل كامل... مروان خوري: "ما بدي خاطر"

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كشف الفنان مروان خوري رفضه الكامل لفكرة الإنجاب واختبار مشاعر الأبوة، رغم معرفته أن باستطاعته تقديم الكثير لطفله.وبرر خوري موقفه، خلال مشاركته في مؤتمر صحافي تابع لمهرجان ليالي قلعة دمشق، مُشيرًا إلى أن الجميع من حوله يشجعه على الإنجاب من زوجته ندى رمال؛ بسبب الشعور الرائع الذي سيمنحه طفل من صلبهما، لكنه شدد على خوفه الكبير من الموضوع، إذ يرى أنه في سن لا يستطيع فيها المجازفة.وقال: "الزواج مرحلة مهمة، الكل بقولي مروان لازم يكون عندك ولد لأنه رح يعطيك شعور وأنا بعرف هاد الشي، بس بيني وبين حالي بخاف وبقول لأ صرت بعمر ما بدي خاطر بولد بهالحياة مع إنه بعرف قديش حيعطيني وأنا أعطيه بس هيدا بتركها لربنا".وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها خوري رفضه الإنجاب، فحينما سُئل في إحدى المقابلات عن عدد الأولاد الذين يود إنجابهم، أوضح أنه لم يفكر بالموضوع كما لا يوَّد أن يجلب أطفالًا للعالم الحالي، إذ يرى أن الزمن يسوء تدريجيًّا ولا توجد بوادر تَعِد بالأفضل.وقال: "المشكلة إنه من هون ولأوروبا والعالم كله سوا رايحين لمخاض كبير كتير، والإنسانية مش بأحلى ظروفها ومش تشاؤم، هيدا الواقع".