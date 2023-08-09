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فنون ومشاهير

نجمة فيلم محمد هنيدي.. وفاة "أم فرحات" عن عمر ناهز الـ 63 عاماً (صورة)

Lebanon 24
09-08-2023 | 08:41
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توفيت الفنانة منحة زيتون عن عمر ناهز الـ 63 عامًا، وسيتم تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة الظهر، من مسجد النور بميدان العباسية في القاهرة.

منحة زيتون تم نعيها رسميا عبر صفحتها على الفيسبوك بمنشور جاء فيه: لله ما أعطي ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت الفنانه منحة زيتون".
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وشاركت الفقيدة في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم (سرقات صيفية) عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها (كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد)، وأهم أعمالها في السينما هي (همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق).
 
وفاة الفنانة منحة زيتون بعد صراع مع المرض | Laha Magazine


واشتهرت منحة زيتون، بدور أم فرحات، في فيلم همام في أمستردام، والذي تعلق به الجمهور كثيرا، وكان لها أكثر من مشهد كوميدي يجمعها ببطل العمل الفنان محمد هنيدي، وعرض العمل في عام 1999، وشارك العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد عيد، إنعام سالوسة، أحمد السقا، رحاب الجمل، وغيرهم. (سيدتي)
 
 
بعد تصدرها الترند.. من هي الفنانة منحة زيتون التي رحلت صباح اليوم ؟ - موقع العاصمة
 
 
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