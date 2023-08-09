29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
محمد عطية يكشف: اختلاف الأديان سبب إنفصالي عن ميرا ميخائيل
Lebanon 24
09-08-2023
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
استذكر الفنان المصري محمد عطية علاقته العاطفية بزميلته في برنامج "ستار أكاديمي"، ميرا ميخائيل، مؤكدًا أنها لم تكن جزءًا من العرض فحسب، بل حقيقة.
وأضاف عطية، أن علاقته بميرا استمرت بعد انتهاء البرنامج لثلاث سنوات ونصف السنة، ولا يزالان صديقين مقربين حتى بعد زواجها من رجل آخر وإنجابها طفلًا.
Advertisement
وقال عطية عبر "mtv": "كنت بحبها فعلًا في برنامج ستار أكاديمي، وفضلنا 3 سنين ونص متصاحبين بعد برنامج ستار أكاديمي، وهي دلوقتي متجوزة وهي صديقة رائعة".
وحول سبب انفصالهما، كشف أن الأمر يتعلق باختلاف الأديان، رغم أنه لم تكن لديه مشكلة بذلك، فمن وجهة نظره أن الحب زرعه الله في قلب المرء.
وتابع الفنان المصري: "عندي اعتقاد شخصي أنه الحب بنزرع في الإنسان من ربنا، فما اعتقدش ربنا حيتضايق لو إنت انتهيتي مع شخص بحبك وبتحبيه وبتعملوا حياة كويسة وبتعملوا بيت كويس، وبتعاملوا الناس كويس.. أصلًا في الآخر فكرة الدين هو عايز يهذب البشرية وتخليها تحب بعض".
ولفت عطية إلى أن الحب ليس أساس العلاقة، بل قدرة المرء على العيش مع الشخص الآخر، وتقبله والقدرة على الاختلاف معه.
وعن الصفات التي يود أن تكون في شريكته المستقبلية، أوضح أنه يريدها شخصية قوية، ومستقلة، وتؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّضا لحادث سير مروّع... إيلي تُوفي وشقيقه طوني نُقل إلى المستشفى
Lebanon 24
تعرّضا لحادث سير مروّع... إيلي تُوفي وشقيقه طوني نُقل إلى المستشفى
07:52 | 2023-08-09
09/08/2023 07:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تُوتّر منطقة لبنانيّة.. تفاصيل تكشف أسماء المتورطين
Lebanon 24
جريمة تُوتّر منطقة لبنانيّة.. تفاصيل تكشف أسماء المتورطين
13:09 | 2023-08-08
08/08/2023 01:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو أجسام ظهرت مساء اليوم في سماء مناطق جنوبية.. ما هي طبيعتها؟
Lebanon 24
بالفيديو أجسام ظهرت مساء اليوم في سماء مناطق جنوبية.. ما هي طبيعتها؟
14:46 | 2023-08-08
08/08/2023 02:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن وفاة مسؤول "قوّاتي" في الجنوب.. ماذا كشفت آخر المعطيات؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن وفاة مسؤول "قوّاتي" في الجنوب.. ماذا كشفت آخر المعطيات؟
03:38 | 2023-08-09
09/08/2023 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... سيّدة حاولت الإنتحار في بيروت!
Lebanon 24
بالفيديو... سيّدة حاولت الإنتحار في بيروت!
08:34 | 2023-08-09
09/08/2023 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:52 | 2023-08-09
ظلّت تعاني منه على مدار 100 يوم.. ما هو مرض "لايم" المناعي الذي أصيبت به بيلا حديد؟
08:41 | 2023-08-09
نجمة فيلم محمد هنيدي.. وفاة "أم فرحات" عن عمر ناهز الـ 63 عاماً (صورة)
06:40 | 2023-08-09
يرفض الإنجاب بشكل كامل... مروان خوري: "ما بدي خاطر"
05:17 | 2023-08-09
ممثل تركي شهير يفرّ من "زلزال إسطنبول المحتمل"
03:39 | 2023-08-09
باسل خياط حديث الساعة.. رومانسي يقبّل يد زوجته ويراقصها (فيديو)
03:09 | 2023-08-09
نادين الراسي تستذكر شقيقها الراخل بفيديو مؤثر
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
09/08/2023 19:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
09/08/2023 19:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
09/08/2023 19:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24