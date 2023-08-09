محمد عطية يكشف: اختلاف الأديان سبب إنفصالي عن ميرا ميخائيل

Advertisement

استذكر الفنان المصري محمد عطية علاقته العاطفية بزميلته في برنامج "ستار أكاديمي"، ميرا ميخائيل، مؤكدًا أنها لم تكن جزءًا من العرض فحسب، بل حقيقة.وأضاف عطية، أن علاقته بميرا استمرت بعد انتهاء البرنامج لثلاث سنوات ونصف السنة، ولا يزالان صديقين مقربين حتى بعد زواجها من رجل آخر وإنجابها طفلًا.وقال عطية عبر "mtv": "كنت بحبها فعلًا في برنامج ستار أكاديمي، وفضلنا 3 سنين ونص متصاحبين بعد برنامج ستار أكاديمي، وهي دلوقتي متجوزة وهي صديقة رائعة".وحول سبب انفصالهما، كشف أن الأمر يتعلق باختلاف الأديان، رغم أنه لم تكن لديه مشكلة بذلك، فمن وجهة نظره أن الحب زرعه الله في قلب المرء.وتابع الفنان المصري: "عندي اعتقاد شخصي أنه الحب بنزرع في الإنسان من ربنا، فما اعتقدش ربنا حيتضايق لو إنت انتهيتي مع شخص بحبك وبتحبيه وبتعملوا حياة كويسة وبتعملوا بيت كويس، وبتعاملوا الناس كويس.. أصلًا في الآخر فكرة الدين هو عايز يهذب البشرية وتخليها تحب بعض".ولفت عطية إلى أن الحب ليس أساس العلاقة، بل قدرة المرء على العيش مع الشخص الآخر، وتقبله والقدرة على الاختلاف معه.وعن الصفات التي يود أن تكون في شريكته المستقبلية، أوضح أنه يريدها شخصية قوية، ومستقلة، وتؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة.