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فنون ومشاهير

الطب الشرعي يكشف... هذا سبب وفاة حفيد روبرت دي نيرو

Lebanon 24
09-08-2023 | 14:00
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كشف تقرير الطب الشرعي سبب وفاة لياندرو، حفيد النجم العالمي روبرت دي نيرو، الذي تم العثور عليه ميتا على كرسيّه داخل المنزل في الثالث من تموز الماضي.

وقال مكتب الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك، إن لياندرو، فارق الحياة بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وكذلك جراء التأثيرات السامة من المواد المخدرة وهي الفنتانيل، والبرومازولام، والألبرازولام، والكيتامين، والكوكايين. (فوشيا)
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