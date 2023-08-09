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فنون ومشاهير

كيم كارداشيان تبدأ رحلة التأهيل بعد تعرضها لكسر في الكتف

Lebanon 24
09-08-2023 | 16:00
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، عن تفاصيل لم تعلنها سابقا حول تعرضها لإصابة كبيرة ومؤلمة منعتها من مزاولة نشاط تمارينها الرياضية على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت كيم في منشور شاركته عبر مع متابعيها على إنستغرام والمقدر عددهم بـ 363 مليون متابع: "حسنًا يا رفاق، ثمة شيء لا تعرفونه عني وهو أني تعرضت لكسر في الكتف وتمزق في الوتر. لكني بدأت اليوم رحلة إعادة التأهيل وممارسة التمارين لأني بحاجة للعودة مجددًا إلى الجيم".
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وأشارت كيم إلى أنها كانت تتدرب مع مدربة شخصية تدعى ميليسا ألكانتارا، سبق لها التعرض أيضًا للإصابة ذاتها، لافتة إلى أنها بدأت رحلة إعادة التأهيل لتدعيم عضلات الكتف مرة أخرى، وذلك لإصرارها على التعافي في أقرب وقت ومن ثم العودة إلى ممارسة التمارين في صالة الألعاب. (فوشيا)
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