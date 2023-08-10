ظهرت بالمايوه: الجمهور يُهاجم فيفي عبده بسبب جرأتها.. شاهدوا كيف رقصت على البحر (فيديو)

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خلال تمضيتها الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي بمصر، نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده، فيديو عبر حسابها على "انستغرام" وهي ترقص على شاطئ البحر.وظهرت فيفي بملابس قصيرة وكاشفة، الأمر الذي عرّضها لانتقادات حادّة من متابعيها، اذ أكد البعض أن ظهورها بـ"مايوه" جريء لا يليق بسنّها، فيما سخر البعض الآخر من الأخبار التي انتشرت أخيراً حول تدهور حالتها الصحية بسبب تعرّضها للسحر من المنتج أحمد الزواوي بعدما كانت قد استولت على أمواله.هذا وكان الزواوي قد اعترف بأنه لجأ الى السحر والدجل حتى يسترجع حقه من فيفي عبده، وأن معاناتها من المرض حالياً وخلال السنوات الماضية هي بسبب السحر الذي عمله لها، متهماً إياها بالنصب عليه بمبلغ 10 آلاف دولار.(الجديد)