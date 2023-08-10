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فنون ومشاهير

مبلغ خيالي.. بالدولار هذا ما تقاضاه النجم السوري محمود نصر في مسلسل "كريستال"!

Lebanon 24
10-08-2023 | 00:22
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انتشرت مؤخرا معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول المبلغ الذي تقاضاه النجم السوري محمود نصر عن بطولته في مسلسل "كريستال".

مسلسل كريستال المأخوذ من النسخة التركية "حرب الورود"، تردد ان المبلغ الذي تقاضاه نصر تجاوز 500 ألف دولار أميركي.
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وفي حال كانت هذه المعلومات صحيحة فإن أجر محمود في هذا المسلسل قد تخطى أجره في مسلسل "مربى العز" الذي شارك به في شهر رمضان الماضي.

علما ان مسلسل "كريستال" يُحقق حاليا نجاحا جماهيرياً كبيراً وهو من بطولة نصر إضافة إلى الممثلتين اللبنانيتين باميلا الكيك وستيفاني عطالله ونُخبة من الممثلين.

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