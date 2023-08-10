Advertisement

فنون ومشاهير

إليسا توجه انتقادا حادا لقرار منع عرض فيلم "باربي" في لبنان

Lebanon 24
10-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1096297-638272753500659623.PNG
Doc-P-1096297-638272753500659623.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبّرت النجمة إليسا عن استيائها من قرار وزير الثقافة محمد المرتضى منع عرض فيلم "باربي".

وقالت إليسا في تدوينة عبر حسابها في منصة "اكس": "إن شاء الله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعا نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها". وأضافت: "مين بدو يخبّر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟".
 
Advertisement


وكان وزير الثقافة محمد المرتضى قد أعلن في بيان منع عرض الفيلم، وقال: "باربي" "يُخالف بمحتواه الآداب والقيم، لا سيّما قيمة الأسرة، ويتعارض مع المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأنّ عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج، لا سيّما على الأطفال بشكلٍّ خاص والناشئة بشكلٍ عام".
المصدر: "رصد" لبنان 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-08-10
07:25 | 2023-08-10
03:59 | 2023-08-10
03:38 | 2023-08-10
02:13 | 2023-08-10
00:22 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24