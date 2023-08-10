إليسا توجه انتقادا حادا لقرار منع عرض فيلم "باربي" في لبنان

عبّرت النجمة إليسا عن استيائها من قرار وزير الثقافة محمد المرتضى منع عرض فيلم "باربي".



وقالت إليسا في تدوينة عبر حسابها في منصة "اكس": "إن شاء الله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعا نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها". وأضافت: "مين بدو يخبّر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟".

انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعا نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟ — Elissa (@elissakh) August 9, 2023 Advertisement



وكان وزير الثقافة محمد المرتضى قد أعلن في بيان منع عرض الفيلم، وقال: "باربي" "يُخالف بمحتواه الآداب والقيم، لا سيّما قيمة الأسرة، ويتعارض مع المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأنّ عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج، لا سيّما على الأطفال بشكلٍّ خاص والناشئة بشكلٍ عام". وكان وزير الثقافة محمد المرتضى قد أعلن في بيان منع عرض الفيلم، وقال: "باربي" "يُخالف بمحتواه الآداب والقيم، لا سيّما قيمة الأسرة، ويتعارض مع المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأنّ عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج، لا سيّما على الأطفال بشكلٍّ خاص والناشئة بشكلٍ عام".