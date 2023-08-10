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فنون ومشاهير

كريم عبد العزيز يكشف عن "لوك" مسلسله الجديد وهذا ما يفعله في كازاخستان

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:00
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كشف الفنان كريم عبد العزيز عن الصورة الأولى له من كواليس مسلسله الجديد "الحشاشين"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024 .

ونشر كريم الصورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، والتي ظهر بها بـ"لوك" جديد لم يعهده الجمهور، وذلك في أول يوم لانطلاق تصوير المسلسل، كما ظهر في الصورة ممتطياً حصاناً، وذلك لأن المسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية كانت وسيلة التنقل فيها الجمل والحصان".
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وأعلن كريم عبد العزيز عن بدء التصوير خارج مصر، حيث سافر فريق العمل إلى دولة كازاخستان لتصوير المشاهد الخارجية، حتى يتم الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالعمل في القاهرة، ليعودوا ويستأنفون التصوير في مصر.
المصدر: لها
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