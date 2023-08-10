Advertisement

فنون ومشاهير

أول ظهور لنجمة البوب الشهيرة بعد وعكتها الصحية (صور)

Lebanon 24
10-08-2023 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1096392-638272952994570824.JPG
Doc-P-1096392-638272952994570824.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهرت نجمة البوب الأميركية، مادونا، أمس الأربعاء، برفقة ابنها بالتبني ديفيد باندا (17) عامًا، في مطار جون كيندي، بنيويورك، متجهين في عطلة للاحتفال بعيد ميلادها الـ65.


وبدت مادونا بصحة جيدة في أول ظهور لها منذ تعرُّضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى قبل نحو شهر، حيث أصيبت بعدوى بكتيرية.
Advertisement
واعتمدت المغنية التي تماثلت للشفاء، وفق ما أعلنت في بيان بثته عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" قبل أيام، إطلالة رياضية.
 
ووثقت العديد من الصور التي نشـرها موقع "Page six"، احتضان ديفيد لوالدته، المغنية الحاصلة على جوائز "جرامي".
 
 
 

المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-08-10
13:26 | 2023-08-10
11:00 | 2023-08-10
07:25 | 2023-08-10
03:59 | 2023-08-10
03:38 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24