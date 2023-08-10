أول ظهور لنجمة البوب الشهيرة بعد وعكتها الصحية (صور)

ظهرت نجمة البوب الأميركية، مادونا، أمس الأربعاء، برفقة ابنها بالتبني ديفيد باندا (17) عامًا، في مطار جون كيندي، بنيويورك، متجهين في عطلة للاحتفال بعيد ميلادها الـ65.





وبدت مادونا بصحة جيدة في أول ظهور لها منذ تعرُّضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى قبل نحو شهر، حيث أصيبت بعدوى بكتيرية.

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واعتمدت المغنية التي تماثلت للشفاء، وفق ما أعلنت في بيان بثته عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" قبل أيام، إطلالة رياضية.

ووثقت العديد من الصور التي نشـرها موقع "Page six"، احتضان ديفيد لوالدته، المغنية الحاصلة على جوائز "جرامي".