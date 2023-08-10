في سرّية تامة.. الممثلة المحبوبة تبدأ تصوير جزء جديد من مسلسلها الشهير

نقلت مجلة "لها" عن مصادرها الخاصة، أن الفنانة هند صبري بدأت في تصوير الجزء الثاني من مسلسلها "البحث عن علا"، الذي قدّمت جزءه الأول منذ عامين، وحقق نجاحاً كبيراً.



وكشف المصدر أن الشركة المنتجة للمسلسل بدأت التصوير في سرّية تامة، تجنّباً لحرق أحداثه، حيث منعت طاقم العمل من الإدلاء بأي تصريح حول المسلسل في أي من وسائل الإعلام، كما لم يُحدّد بعد موعد عرضه.

Advertisement



ويشارك هند صبري في المسلسل الذي يخرجه هادي الباجوري عدد من الفنانين، بينهم: هاني عادل، أحمد طارق، محمود الليثي، سوسن بدر، ندى موسى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: خالد النبوي، فتحي عبد الوهاب، دينا، يسرا، وشيرين رضا.