ما حقيقة الخلاف بين الفنانتين الزميلتين؟

أشيع في الساعات الماضية أن خلافاً حدث بين الفنانتين سمية الخشاب وبشرى، بسبب ترشيح بشرى بعد الخشاب كبطلة لمسلسل "طبيبة شرعية". غير أن هذا الخبر عار من الصحة.



ونقلت مجلة "لها" عن مصدر من داخل العمل أن "الدور في مسلسل "طبيبة شرعية" كان مكتوباً للفنانة بشرى من الأساس، والمخرج شادي أبو شادي تحدث مع بشرى منذ كتابة السيناريو، ولم يتم ترشيح سمية الخشاب للمسلسل أصلاً.

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وكان قد تمّ تداول أخبار عن نشوب خلاف بين بشرى وسمية الخشاب بسبب تقديم الأخيرة مسرحية "كازينو بديعة"، رغم إعلان الأولى أنها ستقدّمها وتُجري البروفات الخاصة بها، لكنها فوجئت بسمية تعرض المسرحية متجاهلةً تصريحاتها عن تقديمها لها. ونقلت مجلة "لها" عن مصدر من داخل العمل أن "الدور في مسلسل "طبيبة شرعية" كان مكتوباً للفنانة بشرى من الأساس، والمخرج شادي أبو شادي تحدث مع بشرى منذ كتابة السيناريو، ولم يتم ترشيح سمية الخشاب للمسلسل أصلاً.وكان قد تمّ تداول أخبار عن نشوب خلاف بين بشرى وسمية الخشاب بسبب تقديم الأخيرة مسرحية "كازينو بديعة"، رغم إعلان الأولى أنها ستقدّمها وتُجري البروفات الخاصة بها، لكنها فوجئت بسمية تعرض المسرحية متجاهلةً تصريحاتها عن تقديمها لها.

وبدأت بشرى بالفعل تصوير مشاهدها في مسلسل "طبيبة شرعية"، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.



يُذكر أن بشرى انتهت أخيراً من تصوير مشاهدها في فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال أسابيع قليلة، والذي تشارك في إنتاجه أيضاً.