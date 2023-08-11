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فنون ومشاهير

سمية الخشاب تسخر مجدداً من أحمد سعد

Lebanon 24
11-08-2023 | 11:00
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مرّة أخرى سخرت الفنانة المصرية سمية الخشاب من إطلالة طليقها ومواطنها الفنان أحمد سعد، عقب ظهوره باللباس الخليجي التقليدي، في كليب أغنيته الجديدة "هلا بيك يا مدلع".

وغرّدت الخشاب في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "لا مش كده يا طويل العمر" إلى جانب وجه تعبيري (إيموجي) ساخر.
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وسبق أن هزأت الخشاب من لباس سعد في حفله على مسرح "بنش مارك" ضمن فعاليات "موسم جدة" في شهر أيار الماضي، حين أطل سترة من دون كمين، نسّقها مع "توب" شبكية بالكامل وشفّافة، فعلّقت: "وأنا أقول لبسي راح فين". (لها) 

المصدر: لها
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