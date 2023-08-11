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فنون ومشاهير

تهمة تجبر جينيفر آنيستون على التخفي!

Lebanon 24
11-08-2023 | 14:00
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تعمدت النجمة جينيفر آنيستون إخفاء وجهها لتتوارى عن الأنظار بعد تورطها في الجدل المثار حول الممثل جيمي فوكس، إثر اتهامه بـ"معاداة السامية" بسبب منشور له في "إنستغرام".


والتقطت صور للممثلة، البالغة من العمر 54 عاما، لدى مغادرتها جلسة لتمارين البيلاتس بمدينة لوس أنجلوس، ظهرت فيها بإطلالة سوداء تألفت من كاب للرأس، وسترة توب تانك وليغينغ، كي تناسب ما تبذله من مجهود بدني.
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وأكملت النجمة المخضرمة الإطلالة بارتدائها نظارة شمسية مزودة بإطار ذهبي، وانتعالها صندلا لونه أخضر زيتوني لدى مغادرتها صالة الألعاب الرياضية وهي تحمل في يدها صندوقا مصنوعا من الكرتون. 
المصدر: فوشيا
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