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فنون ومشاهير

شوهدا في جلسة رومانسية يتبادلان القبلات.. من هي حبيبة رامي مالك الجديدة؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 16:00
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أكَّد النجم الأميركي ذو الأصول المصرية رامي مالك، علاقته العاطفية بزميلته الممثلة البريطانية إيما كورين، بعد مشاهدتهما يتبادلان القُبلات في أحد الأماكن العامة، وذلك بعد أشهر من انتهاء علاقته مع الممثلة لوسي بوينتون.
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ووفقاً لصحفية "ديلي ميل" البريطانية، فقد شوهد مالك، البالغ من العمر 41 عامًا، يُقبّل حبيبته الجديدة في مطعم Buoy and Oyster في مقاطعة كنت، غير آبه بالمتواجدين حولهما، إذ كانا جالسين إلى جانب بعضهما البعض على طاولة في الجزء الخارجي من المطعم.


وأوضح أحد المتواجدين في المكان للصحيفة، أن الثنائي كانا غاية في الرومانسية وهما ينظران في عيون بعضهما البعض، كما تبادلا القبلات الحارة غير آبهين لمن حولهما.



المصدر: فوشيا
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