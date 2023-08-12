بعد ظهورها مع شيخ الأزهر.. هل أعلنت الممثلة الشهيرة اعتزالها؟

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نفت الممثلة المصرية نهال عنبر الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزالها الفن، بعد انتشار صورة لها ظهرت فيها مع شيخ الأزهر أحمد الطيب.وقالت عنبر، في تصريحات صحافية محلية، إنها لا يمكن أن تعتزل التمثيل، وهو أمر غير وارد على الإطلاق بالنسبة لها، مشيرة إلى أن لقاءها شيخ الأزهر كان ضمن مهمة لصديقة لها في الأزهر، فقابلت الطيب.وأشادت باستقبال شيخ الأزهر لها بحفاوة شديدة، قائلة: "شخص في منتهى الرقي ومتعاون لأقصى درجة".وأوضحت الممثلة المصرية أن الفن ليس حراما، وليس أمرا مسيئا حتى تتركه، معلقة: "أنا بحترم الفن جدا وشغلي كله محترم، ولحد آخر يوم في عمري همثل طول ما فيا طاقة، ومش هعتزل ولا الكلام ده وارد أصلا".وبينت أن ظهورها بالحجاب كان من باب الاحترام لمقابلتها الشيخ أحمد الطيب، ولدخولها مشيخة الأزهر، وهو مكان له قدسية معينة، لافتة إلى أنها لا تكترث بما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي.