Advertisement

فنون ومشاهير

بعد ظهورها مع شيخ الأزهر.. هل أعلنت الممثلة الشهيرة اعتزالها؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1096817-638274236862641633.jpg
Doc-P-1096817-638274236862641633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


نفت الممثلة المصرية نهال عنبر الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزالها الفن، بعد انتشار صورة لها ظهرت فيها مع شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وقالت عنبر، في تصريحات صحافية محلية، إنها لا يمكن أن تعتزل التمثيل، وهو أمر غير وارد على الإطلاق بالنسبة لها، مشيرة إلى أن لقاءها شيخ الأزهر كان ضمن مهمة لصديقة لها في الأزهر، فقابلت الطيب.
Advertisement

وأشادت باستقبال شيخ الأزهر لها بحفاوة شديدة، قائلة: "شخص في منتهى الرقي ومتعاون لأقصى درجة".

وأوضحت الممثلة المصرية أن الفن ليس حراما، وليس أمرا مسيئا حتى تتركه، معلقة: "أنا بحترم الفن جدا وشغلي كله محترم، ولحد آخر يوم في عمري همثل طول ما فيا طاقة، ومش هعتزل ولا الكلام ده وارد أصلا".

وبينت أن ظهورها بالحجاب كان من باب الاحترام لمقابلتها الشيخ أحمد الطيب، ولدخولها مشيخة الأزهر، وهو مكان له قدسية معينة، لافتة إلى أنها لا تكترث بما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2023-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:27 | 2023-08-12
23:00 | 2023-08-11
22:42 | 2023-08-11
16:00 | 2023-08-11
14:00 | 2023-08-11
13:11 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24