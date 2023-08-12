أحمد العوضي ينقذ شاباً من الغرق.. إليكم ما حصل!

Advertisement

تمكّن الفنان المصري أحمد العوضي، من إنقاذ شاب داخل إحدى القرى السياحية من الغرق، بعد أن جرفته الأمواج إلى المنطقة المحظور السباحة فيها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن "اللايف غارد" أي "المسؤول عن الشاطئ".وفي التفاصيل، فقد دخل شابان وفتاتان إلى شاطئ إحدى القرى السياحية بقصد السباحة، وفجأة جرفتهم الأمواج إلى منطقة يحظر السباحة فيها، ما دفعهم للاستنجاد بالمصطافين على الشاطئ، وكان من بينهم الفنان أحمد العوضي.وأفادت صحيفة الوطن أن "أحمد العوضي الذي كان يجلس برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تدخل ونجح في إنقاذ الشاب، وإجراء الإسعافات الأولية له، فيما تدخّل اللايف غارد وأنقذ الشاب الآخر والفتاتين".إلى ذلك، نقلت عن المسؤول عن الشاطئ الخاص بالواقعة، اللايف جارد صادق إبراهيم، قوله: "إن الأمواج كانت مرتفعة للغاية، وهناك سحب في الماء، وهو الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى غرق الأربعة، ولكنه على الفور نجح في إنقاذ 3 منهم وتبقى واحد فقط.وتابع أن الفنان العوضي، كان متواجدًا على الشاطئ، وعلى الفور تدخل لإنقاذ الشاب الرابع، وبالفعل نجح في إنقاذه.