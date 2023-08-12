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فنون ومشاهير
شقيقه حسم الأمر... ما حقيقة إعتزال عادل إمام ونقله إلى المستشفى؟
Lebanon 24
12-08-2023
|
05:38
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بعد تداول أخبار عديدة حول نية الفنان عادل إمام الاعتزال بعد غياب استمر ثلاث سنوات، والاكتفاء بما قدمه للفن العربي والمصري، كشف المنتج عصام إمام حقيقة هذه الأخبار، نافياً اعتزال شقيقه مجال الفن، مشيرًا إلى أن "الزعيم" يتمتع بصحة جيدة ومن المقرر أن يعود لجمهوره قريبًا.
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وقال عصام إمام: "الزعيم بخير الحمد الله، وبعدين الناس اللي بتقول إنه مريض أو في المستشفى كل دي شائعات خاطئة".
وعن سبب غياب الزعيم عادل إمام، عن الساحة الفنية في الفترة الماضية، قال: "الزعيم لم يتغيب عن الساحة، ويتلقى العديد من العروض الفنية". (لها)
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