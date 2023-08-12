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فنون ومشاهير

هل تزوّج سعد رمضان بالسرّ... وكيف وصف تجربة "المساكنة" مع فتاة؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 08:26
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كشف الفنان سعد رمضان، أنه عاش تجربة "المساكنة" في بداية مرحلة شبابه، بغرض التعرف على عادات وصفات الفتاة التي سيرتبط بها رسميًا.

وأعرب عن ندمه بسبب تلك الخطوة كونها محرمة دينيًا، ولا تناسب التقاليد في المجتمع العربي، مشددًا على أنه لن يكرر ذلك مرة أخرى.
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ونفى رمضان شائعات زواجه سرًا، مؤكدًا أنه غير مُضطر لإخفاء هذا الأمر عن جمهوره، خاصة أنه ليـس فـعلًا محرمًا، مثلما أكد أنه في حال زواجه سيُعلن عن ذلك للجميع. (فوشيا)
 
 
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