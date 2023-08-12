بعد غياب.. لطيفة تعودُ إلى مهرجان قرطاج وهذا ما قالته عن تونس

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وأكدت لطيفة عبر مجلة "لها" أن حفلها الذي تقدمه على المسرح الكبير بمهرجان قرطاج يعد عودة لها إلى المهرجان الذي تعشقه بعد فترة غياب لأسباب خارجة عن إرادتها، مشيرة إلى أن الحفل سيكون مخصصاً للاحتفاء بالمرأة التونسية، وأضافت: "أجريت عدة حفلات خلال الفترة الماضية، وكنت أنتظر حفلي الجديد في تونس، وسأعمل علي تقديم كل ماهو جديد بالنسبة لي".يذكر أن لطيفة لم تشارك في احتفالية مهرجان قرطاج خلال السنوات الماضية لتعود هذا العام معلقة بقولها: "تونس في قلبي، والجمهور التونسي دائماً يقف خلفي ويساندني".