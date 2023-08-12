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فنون ومشاهير

ليلة من العمر.. مي فاروق تُطرب جمهور القصيم بالفنّ الأصيل!

Lebanon 24
12-08-2023 | 16:00
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شهدت مدينة القصيم، الخميس، حفلاً غنائياً ضخماً نظّمته شركة Benchmark ضمن فعاليات "جولة المملكة 2023"، حيث احتشد معجبو فن الطرب الأصيل في الصالة الرياضية لجامعة القصيم.

استُهلّ الحفل بوصلة من الطرب الأصيل رفقة الفرقة الموسيقية الكبيرة "كورال روح الشرق"، ثم اعتلت سفيرة الفن الجميل الفنانة مي فاروق المسرح وسط ترحاب الجمهور وتصفيق معجبيها، فأشعلت الأجواء بأدائها لمجموعة من الأغاني الطربية، منها: "أما براوه"، "على حسب وداد"، "ودارت الايام"، "افتكرلك إيه"، "ألف ليلة وليلة"، "اسأل روحك" وغيرها...
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وفي ختام الحفل، وجّهت مي فاروق الشكر الى كلٍ من الهيئة العامة للترفيه، وشركة "بنش مارك" على حُسن التنظيم وإتاحة الفرصة لها للقاء جمهور القصيم.

يُذكر أن "جولة المملكة 2023"، هي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه وبرنامج "جودة الحياة". 
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