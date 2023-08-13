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فنون ومشاهير

الممثل فادي إبراهيم تعرّض لوعكة أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه الصحي

Lebanon 24
13-08-2023 | 00:27
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انتشرت أنباء مؤخرا عن إدخال الممثل القدير فادي ابراهيم الى مستشفى "قلب يسوع" بعد تدهور حالته الصحية اثناء تصويره مشاهده في احد المسلسلات، وانه يمرّ بظروف صحية دقيقة خاصة انه مصاب بداء السكري والضغط المرتفع ومعروف عنه اهماله لصحته.
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ابراهيم أكد في حديث إذاعي انه تعرّض لوعكة صحية أدخلته مستشفى "قلب يسوع" في الحازمية، مشيرا إلى انه بدأ مشوار غسيل الكلى وانه يعاني أساساً من داء السكري.

وطمأن إبراهيم الجمهور بأنه خرج من المستشفى وانه يقضي فترة استراحة في منزله.

وكان مصدر في نقابة الممثّلين في لبنان، طمأن عبر "النهار" جمهور الممثل المخضرم إلى وضعه الصحيّ، مؤكّداً أنّه تخطّى مرحلة الخطر ويتماثل للشفاء.

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