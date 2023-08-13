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فنون ومشاهير

ليست الأولى بينهما.. قُبلة جريئة بين النجم السوري ومُمثلة لبنانية تُشعل مواقع التواصل شاهدوا الصور

Lebanon 24
13-08-2023 | 01:43
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يواصل مسلسل "كريستال" بنسخته المعربة من مسلسل "حرب الورود" التركي نجاحه الكبير، وقد شهدت الحلقة 32 منه مشهدًا جريِئًا جمع بين الممثل السوري محمود نصر بشخصية "الدكتور جواد فياض" والممثلة باميلا الكيك بشخصية "الست عليا" بعدما  قررت الأخيرة عدم الاستسلام واستعادة حب حياتها.
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وفي التفاصيل، تسعى الست عليا لاستعادة جواد من "فاي" التي تجسد دورها الممثلة ستيفاني عطالله، بشتى الطرق الممكنة، وتقرر مساعدة والد الأخيرة وإخراجه من السجن بعد تورطه في قضية قتل، وبعد خروج والد "فاي" من السجن يطلب منه الابتعاد عن الدكتور جواد بسبب ما فعلته الست عليا معهم ومساندتها لهم في الأزمة. وبالفعل تقرر "فاي" تلبية رغبة والدها وتطلب من الدكتور جواد الانفصال.

في المقابل تطلب الست عليا من "اوس" الحبيب السابق لـ "فاي" العودة إلى العمل معها حتى تقربه من الأخيرة، وتعمل ورد "لين غرة" شقيقة فاي على مساعدة الست عليا. تنقل ورد رسالة إلى الدكتور جواد ان علاقة فاي وأوس بدأت بالتحسن، من أجل ابعادهما أكثر.

وفي تفاصيل مشهد القبلة، بعد صراع تعيشه فاي تقرر تجاهل كل الأحداث وترسل رسالة إلى الدكتور جواد، إلا أن الهاتف يكون في يد الست عليا التي تشطب الرسالة، وتطلب من جواد ايصالها إلى غرفتها بعد افراطها بالمشروب، وترسل ربة المنزل رحاب لطلب فاي التي تأتي إلى غرفة عليا لتشاهدها في وضع حميم مع الدكتور جواد الذي يجد نفسه هو الأخير في هذا الموقف، وينفعل على الست عليا ويخرج من القصر دون علم منه أن فاي شاهدتهما.
 
 
 
 
 
 
 
 يُذكر ان هذه القبلة ليست الأولى في العمل حيث جمعت محمود نصر وباميلا الكيك قبلة أخرى في الحلقات الأولى، كما جمعت نصر وستيفاني عطالله قبلة جريئة أيضًا. (البوابة)

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