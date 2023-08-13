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فنون ومشاهير

بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)

Lebanon 24
13-08-2023 | 04:39
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نشرت كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت عائلة الحلاني في الحلانية وهم يستمتعون بوقتهم.

حيث ظهرت الفنانة ماريتا ترقص مع زوجها كميل أبي خليل ووالدها على أجدد أغنية للأخير.
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كما ظهرت دانا الابنة الصُغرى لعاصي وهي ترقص مع شاب بانسجام تام، ما جعل المتابعون يسألون عن إمكانية عقد زواج جديد في عائلة الحلاني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان ماريتا الحلاني تزوجت في شهر حزيران الماضي، وتحول زفافها إلى زفاف الموسم.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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