التعليق الأول من كريم عبد العزيز على تحقيق فيلمه أعلى إيرادات في تاريخ السينما

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كشف الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمه "بيت الروبي" بعدما أصبح أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، متخطياً فيلمه السابق "كيرة والجن" الذي قدمه مع أحمد عز وهند صبري.وأعاد كريم عبر صفحته الخاصة بـ"فيسبوك" نشر ما كتبه المخرج بيتر ميمي واحتفاله بنجاح الفيلم، وكتب معقباً: "ألف حمد وشكر".وكان بيتر ميمي قد أعلن تصدر أحدث أفلامه "بيت الروبي" أعلى قائمة إيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث نشر الملصق الدعائي للفيلم وعلق كاتبا: "الحمد لله والشكر لله، رسميا (بيت الروبي) أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية".يذكر أن إيرادات فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبد العزيز، تخطت 119 مليونا و800 ألف جنيه، حتى يوم الجمعة الماضي، متخطياً إيرادات فيلم "كيرة والجن" الذي حقق 119 مليوناً و783 ألف جنيه، وبذلك يصبح بيت الروبي الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية، ومن المنتظر أن يزداد الرقم خلال الأيام المقبلة. (لها)